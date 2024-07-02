Умер актер театра и кино Владимир Матвеев

Матвеев родился 26 января 1952 года в селе Сладково Тюменской области. В 1974 году он окончил ЛГИТМиК и был принят в труппу театра. В 1986–1989 годах артист работал в «Молодом театре» Ленконцерта, а в 1989-м вернулся в Театр имени Ленсовета.