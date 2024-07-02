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Умер актер театра и кино Владимир Матвеев

Сегодня в 13:34
Фото: Ю.Смелкина/Театр имени Ленсовета

Народный артист России, актер театра и кино Владимир Матвеев скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Театр имени Ленсовета, где работал артист.

Матвеев родился 26 января 1952 года в селе Сладково Тюменской области. В 1974 году он окончил ЛГИТМиК и был принят в труппу театра. В 1986–1989 годах артист работал в «Молодом театре» Ленконцерта, а в 1989-м вернулся в Театр имени Ленсовета.

Актер участвовал в десятках постановок, включая «Как нарисовать птицу», «Левша», «Укрощение строптивой», «Мать», «Старший сын» и многие другие. Он также принимал участие в спектаклях театра «Русская антреприза им. А.Миронова» и театра «Буфф».

На экране Матвеев появлялся в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Ленинград 46» и «Салют-7».

За исполнение роли Каренина в спектакле «Каренин. Анна. Вронский» в 2001 году Матвеев был удостоен высшей петербургской театральной премии «Золотой софит» и Царскосельской художественной премии.

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