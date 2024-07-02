Премьеру «Злой» с Арианой Гранде перенесли на день релиза «Гладиатора-2». Ждем нового «Барбигеймера»

«Злая» должна была выйти 27 ноября, за день до Дня благодарения, но релиз было решено перенести, чтобы избежать конкуренции с «Моаной-2». Мультфильм остается единственной кинотеатральной премьерой 27 ноября. Оба проекта нацелены на женскую аудиторию, отмечает издание.