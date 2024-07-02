Премьеру «Злой» с Арианой Гранде перенесли на день релиза «Гладиатора-2». Ждем нового «Барбигеймера»

Премьеру мюзикла «Злая» с Арианой Гранде перенесли на несколько дней. Фильм появится в кинотеатрах 22 ноября, в этот же день в прокат США выйдет «Гладиатор-2», сообщает Deadline.
«Злая» должна была выйти 27 ноября, за день до Дня благодарения, но релиз было решено перенести, чтобы избежать конкуренции с «Моаной-2». Мультфильм остается единственной кинотеатральной премьерой 27 ноября. Оба проекта нацелены на женскую аудиторию, отмечает издание.
Deadline пишет, что перенос «Злой» на премьеру сиквела «Гладиатора» может породить новый феномен «Барбигеймера»: когда один фильм стремится привлечь женскую аудиторию, другой — мужскую. У обоих фильмов есть большой кассовый потенциал, пишет издание.
«Злая» может собрать крупную кассу, учитывая количество просмотров у тизера и трейлера. При этом в ноябре выйдет только первая часть мюзикла, релиз второй намечен на 26 ноября 2025 года. Режиссером выступил Джон Чу («Безумно богатые азиаты»).