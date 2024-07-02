Звезда «Бесславных ублюдков» Даниель Брюль снимет байопик о теннисисте Готфриде фон Крамме

Актер Даниель Брюль («Бесславные ублюдки», «Гонка», «Первый мститель: Противостояние») вернется в режиссерское кресло для работы над фильмом «Break», байопиком о чемпионе по теннису Готфриде фон Крамме, чей взлет к славе в 1930-х годах привел к столкновению с нацистским режимом в его родной Германии. Об этом сообщил Variety.