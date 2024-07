Звезда «Бесславных ублюдков» Даниель Брюль снимет байопик о теннисисте Готфриде фон Крамме

Главную роль в картине сыграет Феликс Каммерер, известный по лентам «На Западном фронте без перемен» и «Весь невидимый нам свет». Сценарий для «Break», основанного на книге Маршалла Джона Фишера «A Terrible Splendor: Three Extraordinary Men, a World Poised for War, and the Greatest Tennis Match Ever Played», написал Хуссейн Амини («Крылья голубки», «Снеговик»).