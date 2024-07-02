Звезда «Бесславных ублюдков» Даниель Брюль снимет байопик о теннисисте Готфриде фон Крамме

Актер Даниель Брюль («Бесславные ублюдки», «Гонка», «Первый мститель: Противостояние») вернется в режиссерское кресло для работы над фильмом «Break», байопиком о чемпионе по теннису Готфриде фон Крамме, чей взлет к славе в 1930-х годах привел к столкновению с нацистским режимом в его родной Германии. Об этом сообщил Variety.
Главную роль в картине сыграет Феликс Каммерер, известный по лентам «На Западном фронте без перемен» и «Весь невидимый нам свет». Сценарий для «Break», основанного на книге Маршалла Джона Фишера «A Terrible Splendor: Three Extraordinary Men, a World Poised for War, and the Greatest Tennis Match Ever Played», написал Хуссейн Амини («Крылья голубки», «Снеговик»).
Производством фильма займется студия The Ink Factory, работавшая над «Ночным администратором», «Маленькой барабанщицей» и «Борьбой с моей семьей».
Спортивная карьера фон Крамма проходила на фоне становления Третьего рейха, политических и личных сложностей, из‑за чего на Кубке Дэвиса 1937 года в Уимблдоне он боролся за свою жизнь.
«С современной точки зрения необыкновенная история Готфрида фон Крамма — это история, которая требует рассказа», — заявил Брюль. «Готфрид — герой нашего времени. Я очень рад, что отправляюсь в это кинематографическое путешествие, тем более — вместе с моими друзьями Феликсом Каммерером и Мальте Грюнертом», — добавил он.
Режиссерский дебют Брюля — комедийная драма «По соседству» — вышел в 2021 году и рассказывал об успешном актере, который встречает соседа, знающего всю подноготную его жизни.