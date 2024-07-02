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Самолет по пути в Уругвай попал в сильную турбулентность. 30 человек пострадали

Сегодня в 11:53
Фото: Matteo Arrotta/Flickr

Cамолет, летевший из Испании в Уругвай, попал в сильную турбулентность и совершил аварийную посадку в Бразилии. Как минимум 30 человек пострадали, сообщает CNN.

«В один момент самолет потерял устойчивость и начал пикировать. Те, кто не были пристегнуты, взлетели в воздух и ударились об потолок. Пристегнутые пассажиры пострадали меньше», — рассказал один из пассажиров по имени Максимилиано.

По словам одного из очевидцев, некоторые пассажиры поломали и травмировали руки, ноги и лицо. «Это было ужасное чувство. Мы думали, что умрем там, но, слава богу, этого не произошло», — поделился он.

В соцсетях появились кадры разрушений внутри самолета, приземлившегося в аэропорту Натала. На спинке одного из сидений видна кровь.

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© @pichipastoso/X
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© @pichipastoso/X
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© @pichipastoso/X

Одного из пассажиров после тряски самолета пришлось снимать с багажной полки. Однако неясно, указывает телеканал, как он там оказался.

Авиакомпания Air Europa пообещала отправить еще один самолет, который заберет пассажиров, застрявших в Бразилии, и доставит в Монтевидео.

Инцидент произошел с самолетом Boeing 787-9 Dreamliner, вмещающим до 339 пассажиров. Как пишет CNN, это может негативно сказаться на репутации авиапроизводителя на фоне череды негативных публикаций в прессе. На данный момент нет никаких доказательств, что полученные пассажирами травмы связаны с нарушением безопасности.

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