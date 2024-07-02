В Москве пассажирка метро напала с ножом на женщину в хиджабе

«Прибывшие сотрудники метрополитена установили, что в вагоне электропоезда между двумя женщинами произошел словесный конфликт, во время которого одна из них, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начала угрожать другой ножом. В ответ она распылила жидкость из газового баллончика. Все участники конфликта были задержаны на станции метро „Коломенская“», — говорится в ответе столичного главка.