В Москве пассажирка метро напала с ножом на женщину в хиджабе

Инцидент случился на зеленой ветке, на подъезде к станции «Коломенская». По словам очевидцев, нападавшая достала нож и попыталась атаковать стоявшую рядом женщину в хиджабе, а потом и на свидетелей, снимавших это на телефон.
Затем агрессорке прыснули в лицо из перцового баллончика. Msk1 утверждает, что это сделала потерпевшая, «Подъем» пишет, что средство самозащиты нашлось у других девушек в вагоне.
На видео из поезда женщина бросается на очевидца с камерой и падает на пол, мужчина за кадром говорит: «На покрытых женщин нападают, нацистки».
На другом ролике, уже снятом с платформы станции, нападавшая с покрасневшим лицом не может открыть глаза и кричит: «Не вижу, я не вижу».
В полиции журналистам сказали, что причиной нападения стал словесный конфликт, а ведомство проводит проверку.
«Прибывшие сотрудники метрополитена установили, что в вагоне электропоезда между двумя женщинами произошел словесный конфликт, во время которого одна из них, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начала угрожать другой ножом. В ответ она распылила жидкость из газового баллончика. Все участники конфликта были задержаны на станции метро „Коломенская“», — говорится в ответе столичного главка.