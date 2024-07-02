«Битлджус-2» Тима Бертона откроет Венецианский кинофестиваль

81-й Венецианский кинофестиваль откроется мировой премьерой фильма Тима Бертона «Битлджус-2». Об этом сообщает Deadline.
По словам куратора фестиваля Альберто Барбера, лента «знаменует собой долгожданное возвращение одного из самых знаковых персонажей кинематографа Тима Бертона, а также подтверждение необычайного визионерского таланта и мастерской реализации одного из самых увлекательных авторов своего времени».
«Я очень рад этому. Для меня очень много значит мировая премьера этого фильма на Венецианском кинофестивале», — сказал Бертон.
В сиквеле «Битлджуса» 1988 года три поколения семьи Диц возвращаются домой в Винтер-Ривер после неожиданной трагедии. Жизнь Лидии, которую все еще преследует Битлджус, переворачивается с ног на голову, когда ее дочь-подросток Астрид обнаруживает на чердаке таинственную модель города и случайно открывает портал в загробный мир.
Битлджуса в новой картине вновь сыграл Майкл Китон. К своей роли вернулась и исполнительница роли Лидии — Вайнона Райдер. Также в проекте приняла участие Кэтрин О’Хара, она сыграла Делию Диц.
В актерский состав также вошли Джастин Теру («Маньяк», «Внутренняя империя»), Моника Беллуччи («Малена», «Необратимость»), Артур Конти («Дом Дракона»), Дженна Ортега («Уэнсдэй», «Крик-6») и Уиллем Дефо («Бедные-несчастные», «Ван Гог. На пороге вечности»).