«Битлджус-2» Тима Бертона откроет Венецианский кинофестиваль

В сиквеле «Битлджуса» 1988 года три поколения семьи Диц возвращаются домой в Винтер-Ривер после неожиданной трагедии. Жизнь Лидии, которую все еще преследует Битлджус, переворачивается с ног на голову, когда ее дочь-подросток Астрид обнаруживает на чердаке таинственную модель города и случайно открывает портал в загробный мир.