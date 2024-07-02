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Би-би-си обозвала Криштиану Роналду «Промахтиану Пеналду» после незабитого пенальти на Евро

Сегодня в 10:54
Фото: из соцсетей

Би-би-си назвала Криштиану Роналду «Промахтиану Пеналду» во время трансляции мачта Португалии и Словении в 1/8 финала Евро-2024. Скришотами и снимками телеэкранов зрители поделились в твиттере.

Надпись «Misstiano Penaldo» появилась в углу экрана после того, как капитан португальской команды не смог забить с 11-метровой отметки в первом дополнительном тайме игры. Словенский голкипер Ян Облак смог отбить удар из правого нижнего угла.

Упущенный шанс сильно расстроил звездного нападающего. Перед последней пятнадцатиминуткой на его лице появились слезы.

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Матч плей-офф закончился серией пенальти. Несмотря на ошибку в игровое время, Роналду подошел к мячу первым из своей команды и отправил мяч точно в нижний левый угол.

Однако героем вечера и лучшим игроком стал вратарь Диогу Кошта. На 115-й минуте он ногой отразил удар словенского нападающего после выхода один на один, а в серии пенальти отбил три удара подряд. Ранее такое не удавалось никому в истории финальной части чемпионата Европы.

Несмотря на поражение от Грузии в групповом этапе, португальцы вышли в 1/8 финала с первого места. После победы над словенцами они попали в четвертьфинал и встретятся с командой Франции, которая на этом Евро пока не забила ни одного гола с игры: лишь один пенальти, еще два раза ее соперники отправляли мяч в свои ворота.

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