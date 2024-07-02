Би-би-си обозвала Криштиану Роналду «Промахтиану Пеналду» после незабитого пенальти на Евро

Несмотря на поражение от Грузии в групповом этапе, португальцы вышли в 1/8 финала с первого места. После победы над словенцами они попали в четвертьфинал и встретятся с командой Франции, которая на этом Евро пока не забила ни одного гола с игры: лишь один пенальти, еще два раза ее соперники отправляли мяч в свои ворота.