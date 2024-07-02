Би-би-си обозвала Криштиану Роналду «Промахтиану Пеналду» после незабитого пенальти на Евро

Би-би-си назвала Криштиану Роналду «Промахтиану Пеналду» во время трансляции мачта Португалии и Словении в 1/8 финала Евро-2024. Скришотами и снимками телеэкранов зрители поделились в твиттере.
Надпись «Misstiano Penaldo» появилась в углу экрана после того, как капитан португальской команды не смог забить с 11-метровой отметки в первом дополнительном тайме игры. Словенский голкипер Ян Облак смог отбить удар из правого нижнего угла.
Упущенный шанс сильно расстроил звездного нападающего. Перед последней пятнадцатиминуткой на его лице появились слезы.
Матч плей-офф закончился серией пенальти. Несмотря на ошибку в игровое время, Роналду подошел к мячу первым из своей команды и отправил мяч точно в нижний левый угол.
Однако героем вечера и лучшим игроком стал вратарь Диогу Кошта. На 115-й минуте он ногой отразил удар словенского нападающего после выхода один на один, а в серии пенальти отбил три удара подряд. Ранее такое не удавалось никому в истории финальной части чемпионата Европы.
Несмотря на поражение от Грузии в групповом этапе, португальцы вышли в 1/8 финала с первого места. После победы над словенцами они попали в четвертьфинал и встретятся с командой Франции, которая на этом Евро пока не забила ни одного гола с игры: лишь один пенальти, еще два раза ее соперники отправляли мяч в свои ворота.