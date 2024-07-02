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Эминем выложил тизер нового альбома и назвал дату релиза

Сегодня в 10:59
Фото: EminemMusic/YouTube

Эминем опубликовал тизер альбома «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)». Пластинка появится на стримингах 12 июля.

В проморолике женщина рожает ребенка с черными глазами. Когда женщина держит свое дитя на руках, тот зловеще улыбается, а из его головы вырастают рога. В конце начинает играть трек «Houdini».

Новость о дате релиза появилась прямо перед выпуском второго сингла проекта «Tobey», в котором участвуют Big Sean и Babytron. Песня выйдет вместе с клипом, снятым Коулом Беннеттом, и, скорее всего, названа в честь Тоби Магуайра, судя по тексту из тизера.

Эминем впервые объявил об альбоме «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)» в апреле, выпустив тизер криминального шоу «Detroit Murder Files» в дополнение к нему. Позже он опубликовал некролог в детройтской газете, попрощавшись со своим альтер эго Слимом Шейди.

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