В Москве так жарко, что капибар в зоопарке кормят мороженым

Кроме жары днем, тепло будет и ночью, в городе ожидаются «египетские ночи». «Температура в центре может достигать 23–25 градусов, в спальных районах Москвы — 20–22. Все из‑за огромного количества высоких домов, стены за день накапливают тепло, а ночью происходит отдача», — пояснил синоптик. Длительная жара может быть опасна для организма, москвичам не стоит находиться под солнечными лучами с 11 до 15 часов дня.