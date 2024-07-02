В Москве так жарко, что капибар в зоопарке кормят мороженым

Из‑за жары капибар в Московском зоопарке начали кормить мороженым. Видео с питомцами опубликовала директор учреждения Светлана Акулова
«В Москву пришла жаркая погода и даже теплолюбивым питомцам иногда хочется прохлады. Для капибар приготовили полезное мороженое-лед с овощами, салатами и фруктами. Это и обогащение среды и помогает охладиться в жару», — сообщила она. Руководительница зоосада также приложила ролик с грызунами, которые лижут фрукты со льдом и толкаются.
Начало июля выдалось в столице необыкновенно теплым. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда в беседе со «Звездой», температура воздуха может превысить 32,6 градуса — этот рекорд держался с 1890 года.
Кроме жары днем, тепло будет и ночью, в городе ожидаются «египетские ночи». «Температура в центре может достигать 23–25 градусов, в спальных районах Москвы — 20–22. Все из‑за огромного количества высоких домов, стены за день накапливают тепло, а ночью происходит отдача», — пояснил синоптик. Длительная жара может быть опасна для организма, москвичам не стоит находиться под солнечными лучами с 11 до 15 часов дня.