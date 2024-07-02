Чин из BTS пронесет олимпийский огонь во Франции

Южнокорейская звезда Чин станет факелоносцем на Олимпийских играх-2024, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники. Участник BTS примет участие в открытии Игр в Париже.
Чин отправится во Францию в ближайшее время. Точное место и время его появления в спортивном мероприятии не разглашаются.
В июне Чин стал первым участником BTS, вернувшимся из армии после обязательного несения службы. Артист постепенно возвращается в индустрию, и участие в эстафете олимпийского огня станет частью этого возвращения.
Олимпийский огонь зажгли в Греции и доставили во Францию в июне. Факел проехал через материк и более чем через 400 крупных городов, проделав путь примерно в 12 тыс. км. На церемонию открытия его привезут 27 июля.
В эстафете олимпийского огня примут участие около 11 тыс. факелоносцев. В ней появятся представители самых разных профессий, в том числе Джин и футболист Дидье Дрогба, баскетболист Тони Парк, выжившие в нацистских концлагерях, жертвы теракта в Ницце, астронавты и санитары.
Олимпиада в Париже стартует 27 июля и завершится 11 августа. В Играх поучаствуют около 15 тыс. спортсменов из 206 стран мира, состоится 329 матчей в 32 видах спорта.