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Чин из BTS пронесет олимпийский огонь во Франции

Сегодня в 09:45
Фото: GQ/YouTube

Южнокорейская звезда Чин станет факелоносцем на Олимпийских играх-2024, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники. Участник BTS примет участие в открытии Игр в Париже.

Чин отправится во Францию в ближайшее время. Точное место и время его появления в спортивном мероприятии не разглашаются.

В июне Чин стал первым участником BTS, вернувшимся из армии после обязательного несения службы. Артист постепенно возвращается в индустрию, и участие в эстафете олимпийского огня станет частью этого возвращения.

Олимпийский огонь зажгли в Греции и доставили во Францию ​​в июне. Факел проехал через материк и более чем через 400 крупных городов, проделав путь примерно в 12 тыс. км. На церемонию открытия его привезут 27 июля.

В эстафете олимпийского огня примут участие около 11 тыс. факелоносцев. В ней появятся представители самых разных профессий, в том числе Джин и футболист Дидье Дрогба, баскетболист Тони Парк, выжившие в нацистских концлагерях, жертвы теракта в Ницце, астронавты и санитары.

Олимпиада в Париже стартует 27 июля и завершится 11 августа. В Играх поучаствуют около 15 тыс. спортсменов из 206 стран мира, состоится 329 матчей в 32 видах спорта.

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