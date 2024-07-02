Гендиректор ИРИ: «Со „Смутой“ мы столкнулись с массовым хейтом с использованием ботов»

Генеральный директор Института развития интернета уверен, что против финансируемой учреждением видеоигры «Смута» была запущена «кампания по дискредитации». По оценке Алексея Гореславского, проект подвергся атаке ботов и «либерально-оппозиционных СМИ». Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».
Гореславский поведал, что в институте спокойно отнеслись к хейту в адрес проекта, ведь «чем больше шума, тем больше рекламы игре».
«Вопрос в том, что если хейт возникает по делу — это задача для производителей немедленно поправить то, что можно поправить. Если хейт возникает по отношению к личности создателя или к тематике, тут, как говорится, извините, все бывает. Личностные разборки — это вообще не сильно интересная тема, пусть она остается в игровом сообществе», — отметил он.
В то же время гендиректор заметил, что «Смута» доказала самостоятельность российских геймдевелоперов и поэтому столкнулась с «массовым хейтом с использованием ботов и совершенно явной атакой со стороны либерально-оппозиционных СМИ».
«Ленивый только не написал по одной методичке от и до, почему „Смута“ — это плохо. Если рассуждать, почему продукт вызвал такое отношение именно у этой аудитории, склоняюсь к тому, что это просто первый шаг, пробный камень в той сфере, где раньше не было ни одного, условно, патриотического продукта», — считает Гореславский.
«Массовость кампании объясняется именно тем, что такие проекты означают, что игры для подростков и детей, для молодежи в России в состоянии делать самостоятельно. Плохо, криво, какие угодно можно слова тут применять, но на территории, где раньше царили только американские игры, в которых пропаганда как раз присутствует. Например, Call of Duty. Каждая из этих игр „забивает“ образ американского флага тебе самым глубочайшим образом в подсознание. И выросли целые поколения, которые ничего другого в игровой сфере не слышали, не знали и не готовы воспринимать», — добавил он.
«Цель кампании по дискредитации „Смуты“ и вообще взаимодействия с госфондами, таким как ИРИ, заключалась в том, чтобы отбить желание у независимых производителей брать государственные деньги и делать совместные продукты», — предположил гендиректор ИРИ.
В институте с энтузиазмом относятся к «Смуте». В прошлом Гореславский говорил, что «„Смута“ будет продолжаться», а в новые проекты будет вложено больше 1,5 млрд рублей. В VK Play ее назвали «праздником российского геймдева». Российской игре даже удалось завлечь Ольгу Бузову, которая, правда, в нее так и не поиграла.