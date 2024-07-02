Гендиректор ИРИ: «Со „Смутой“ мы столкнулись с массовым хейтом с использованием ботов»

«Массовость кампании объясняется именно тем, что такие проекты означают, что игры для подростков и детей, для молодежи в России в состоянии делать самостоятельно. Плохо, криво, какие угодно можно слова тут применять, но на территории, где раньше царили только американские игры, в которых пропаганда как раз присутствует. Например, Call of Duty. Каждая из этих игр „забивает“ образ американского флага тебе самым глубочайшим образом в подсознание. И выросли целые поколения, которые ничего другого в игровой сфере не слышали, не знали и не готовы воспринимать», — добавил он.