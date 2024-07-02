Третий сезон «Медведя» установил рекорд Hulu по просмотрам

По данным Disney, релиз третьего сезона за такой же период собрал на 24% больше просмотров, чем второй. «Медведь» продолжает увеличивать свои показатели: после неожиданного успеха первого сезона сериал увеличил зрительскую аудиторию на 70% после релиза второго.