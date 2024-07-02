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Третий сезон «Медведя» установил рекорд Hulu по просмотрам

Сегодня в 08:57
Фото: FX Networks/YouTube

Премьера третьего сезона «Медведя» стала самой просматриваемой среди всех оригинальных сериалов Hulu, сообщает Variety. Продолжение истории о шеф-поваре на кухне набрало 5,4 млн просмотров за первые четыре дня трансляции.

Если брать в расчет все сериалы на Hulu, то новая часть «Медведя» стала третьей по величине премьерой сезона. Рейтинг составляется путем деления общего времени просмотра шоу на его продолжительность.

По данным Disney, релиз третьего сезона за такой же период собрал на 24% больше просмотров, чем второй. «Медведь» продолжает увеличивать свои показатели: после неожиданного успеха первого сезона сериал увеличил зрительскую аудиторию на 70% после релиза второго.

В новом сезоне «Медведя» продолжается история поваров Карми (Джереми Аллен Уайт), Сидни (Айо Эдебири) и Ричи (Эбон Мосс-Бахрах) в ресторане The Bear, который только открылся для посетителей. Премьера состоялась 27 июня.

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