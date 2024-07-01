Джордж Мартин намекнул, что ведется работа над экранизацией видеоигры Elden Ring

Американский писатель Джордж Мартин, известный по циклу «Песнь льда и огня», намекнул, что у видеоигры Elden Ring может появиться киноадаптация. Об этом он написал в своем блоге.
Мартин участвовал в создании фэнтези-игры — он выступил соавтором ее сценария и консультантом. Действие Elden Ring разворачивается в Междуземье — стране, чья королева отменила смерть и обрекла граждан на вечное (и далеко не всегда славное) существование.
Когда королева и ее супруг таинственным образом исчезли, в стране наступило смутное время. Полубоги отправились на поиски осколков могущественного кольца Элдена, способного привести своего обладателя на трон Междуземья.
«Я занимался созданием мира для этого проекта, Хидетака Миядзаки и его команда сделали все остальное. Мы оба были награждены трофеями», — напомнил Мартин.
Писатель прокомментировал слухи о создании фильма или сериала по мотивам Elden Ring. «Мне нечего сказать. Ни слова, нет, ничего, я ничего не знаю, вы никогда не слышали от меня ни звука», — написал он.
Поклонники творчества Мартина восприняли эту заметку как намек на готовящуюся киноадаптацию. Ранее Миядзаки также заявлял, что хотел бы увидеть экранизацию игры.
«Я не вижу причин отрицать другую интерпретацию или адаптацию Elden Ring, например, фильм. Но я не думаю, что у меня или FromSoftware хватит знаний или способностей создать что‑то другое. Так что здесь в игру вступил бы очень сильный партнер», — отмечал геймдизайнер.