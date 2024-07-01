Актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс станут первыми женщинами в клубе джентльменов Garrick

Британские актрисы Джуди Денч («Айрис» «Квант милосердия») и Шан Филлипс («Битва Титанов», «Я, Клавдий») станут первыми женщинами, которых примут в престижный лондонский клуб джентльменов Garrick. Об этом сообщил The Guardian.
За 193-летнюю историю клуба ни одна женщина не становилась его членом — согласно традициям сообщества, это было невозможно. Однако в 2024 году участники Garrick проголосовали за допуск женщин.
По словам The Guardian, объявление Денч и Филлипс новыми членами клуба вызвало аплодисменты во время общего собрания организации. Обе актрисы считаются одними из самых уважаемых женщин Великобритании.
Филлипс в 2000 году стала командором Ордена Британской империи, а в 2016 году повышена до дамы-командора. Денч получила это звание еще в 1988 году, а в 2005-м удостоилась Ордена Кавалеров Почета.
Ранее сообщалось, что на вступление в Garrick также претендовала актриса Джульет Стивенсон. Помимо нее, кандидатами на членство в клубе стали антиковед Мэри Бирд, экс-министр внутренних дел Эмбер Радд, телеведущая Кэти Ньюман и политик Айеша Хазарика.
Процедура вступления в клуб, как правило, занимает от двух до пяти лет. Однако Денч и Филлипс приняли в сообщество по ускоренной процедуре. Согласно правилам Garrick, в текущем году такой чести могут удостоиться только четыре человека.
Клуб джентльменов Garrick появился в 1831 году как место, где британские аристократы могли без преград общаться с актерами. В его уставе, как показала недавняя проверка, формально никогда не было положений, которые препятствовали бы вступлению в клуб женщин.
На сегодняшний день в Garrick состоят около 1500 мужчин. Среди них есть политики, чиновники, бизнесмены и артисты, в том числе Стивен Фрай, Хью Лори, Хью Бонневилль. В прошлом в клуб также входили Лоуренс Оливье, Герберт Уэллс, Генри Ирвинг, принц Филипп.