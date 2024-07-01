Всемирный банк назвал Россию страной с высоким уровнем дохода

Ранее Россия находилась в числе стран с доходом выше среднего наряду с Болгарией и Палау. Однако теперь эти три страны переместились в другую категорию, где находятся Чили, США, Уругвай, Испания, Румыния, Оман, Корея, Норвегия, Австралия.