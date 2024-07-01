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Всемирный банк назвал Россию страной с высоким уровнем дохода

Сегодня в 00:40
Фото: Andrew Stutesman/Unsplash

Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем дохода. Об этом стало известно из публикации в блоге организации.

Ранее Россия находилась в числе стран с доходом выше среднего наряду с Болгарией и Палау. Однако теперь эти три страны переместились в другую категорию, где находятся Чили, США, Уругвай, Испания, Румыния, Оман, Корея, Норвегия, Австралия.

По данным Всемирного банка, доходы значительно увеличились также у еще четырех стран. Украина, Алжир, Монголия и Иран появились в списке стран с доходом выше среднего, ранее их доход оценивался ниже среднего.

Западный берег реки Иордан и сектор Газа, напротив, опустился в классификации. Доход этих территории теперь рассматривается как ниже среднего — к изменениям привел военный конфликт.

Положительная динамика в российской экономике, согласно информации регулятора, связана с ростом военного сектора в 2023 году. Также на росте доходов сказалось восстановление торговли и финансового сектора. Реальный ВВП страны вырос на 3,6%.

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