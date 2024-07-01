В Бразилии 30 человек пострадали на борту самолета из‑за сильной турбулентности

30 человек получили травмы во время полета из Мадрида в уругвайский Монтевидео из‑за сильной турбулентности. Об этом сообщил El Observador.
Самолет авиакомпании Air Europa попал в зону турбулентности, пролетая над территорией Бразилии. Из‑за инцидента пилоту пришлось экстренно посадить борт в бразильском городе Натал.
По словам пассажиров, летчик предупредил пассажиров, что они могут ощутить турбулентность, и попросил их пристегнуть ремни безопасности. Однако после объявления пилота в течение долгого времени тряска была незначительной.
«Была очень-очень небольшая турбулентность, она почти не ощущалась, когда вдруг самолет начал резко падать, и мы все подскочили вверх. Те, кто не был пристегнут, буквально летали», — вспомнил один из свидетелей.
Другой мужчина заявил, что ощущения на борту самолета были «ужасными». «Ты осознаешь, что падаешь с неисчислимой скоростью. И думаешь, что на этом все закончится, что ты умрешь», — поделился он.
Пассажиры отметили, что свободное падение самолета продолжалось около восьми секунд. За это время, как они считают, воздушное судно снизилось резко на 500 метров. Происходящее на борту при этом напоминало «фильм ужасов».
Часть пассажиров ударились о крышу самолета и багажные полки. Некоторые люди даже оказались внутри багажных отсеков: чтобы выбраться оттуда, им потребовалась помощь попутчиков. Несколько человек получили ранения и переломы.
Не менее 20 пассажиров доставили в больницу в Натале. Другие пострадавшие остались в аэропорту города. Пассажиры пожаловались, что на борту самолета «не было даже пластыря». Обезболивающее раненым пришлось искать в своих сумках.
Один из членов экипажа, как рассказали очевидцы, запрещал пассажирам снимать видео произошедшего. Другие же бортпроводники помогали людям во время продолжительного ожидания в аэропорту.
В мае сильную турбулентность пережили пассажиры и экипаж самолета Singapore Airlines. Во время рейса из Лондона в Сингапур пострадали более 50 человек, а один мужчина умер от сердечного приступа.