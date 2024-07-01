Коллеги обвинили шоураннера «Академии „Амбрелла“» в токсичном поведении и травле

Одного из создателей сериала «Академия „Амбрелла“» Стива Блэкмана обвинили в токсичном поведении, травле и манипуляциях подчиненными. Об этом написал Rolling Stone.
12 сценаристов и других киноспециалистов заявили, по данным издания, о неподобающих действиях шоураннера. Они утверждают, что Блэкман запугивал их, угрожая уволить, и отпускал пренебрежительные и сексистские комментарии.
Кроме того, одна женщина пожаловалась, что Блэкман не продлил ее контракт из‑за беременности. По словам сценаристки, кинематографист знал заранее о ее декрете, но не захотел работать с девушкой после ее возвращения на работу.
Сам Блэкман заявлял, будто сотрудница не уведомила его при трудоустройстве, что беременна. Помимо новоиспеченной матери создатель сериала уволил и других специалистов, все они были женщинами.
Согласно утверждениям бывших коллег, Блэкман может быть мизогином, гомофобом и трансфобом. Он, как говорят экс-подчиненные, позволял себе неуважительные высказывания в том числе по отношению к трансгендерному актеру Эллиоту Пейджу.
Компания Universal Content Productions в 2023 год провела расследование, касающееся Блэкмана. Оно подтвердило, что шоураннер делал «неуместные и непрофессиональные замечания» и использовал «нецензурную лексику».
Другие обвинения в адрес кинематографиста остались без доказательств. «Эти обвинения, выдвинутые горсткой недовольных сотрудников, являются абсолютно ложными и возмутительными», — заявили представители Блэкмана.
Пожаловавшиеся на специалиста люди считают, что расследование действий Блэкмана не было полноценным. С большинством из них UCP даже не связалась, чтобы обсудить болезненный опыт работы с шоураннером.
Четвертый сезон «Академии „Амбрелла“» выйдет на стрим-сервисе Netflix 8 августа. Он станет финальным для проекта. Трейлер сезона можно посмотреть здесь. В заключительной части сериала будет шесть эпизодов.