В Южной Корее родители хикикомори самоизолируются, чтобы понять детей

В прошлом году южнокорейское Министерство здравоохранения опросило 15 тыс. человек в возрасте от 19 до 34 лет и выяснило, что более 5% из них изолировались от мира. Если эти данные репрезентативны для всей страны, то в такой ситуации оказались около 540 тыс. южнокорейцев. Согласно тому же опросу, чаще всего молодые люди изолируются из‑за трудностей с поиском работы (24,1%), проблем в межличностных отношениях (23,5%), проблем в семье и проблем со здоровьем (по 12,4%).