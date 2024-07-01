В Южной Корее родители хикикомори самоизолируются, чтобы понять детей

С апреля в Южной Корее действует 13-недельная программа для родителей хикикомори — подростков, которые отказываются от социальной жизни и большую часть времени проводят дома. Об участниках образовательной программы рассказывает Би-би-си.
Курс запущен и финансируется южнокорейским неправительственным молодежным фондом (Korea Youth Foundation) и центром восстановления «Синий кит» (Blue Whale Recovery Centre). Его цель — научить родителей лучше понимать детей.
Программа включает три дня проживания в так называемой «Фабрике счастья» в городе Чхунчхон. Здесь родителей запирают в комнатках, по размеру не больше шкафа для хранения вещей. Им запрещают пользоваться телефонами и ноутбуками, а их единственную связь с миром обеспечивает крохотное отверстие для передачи еды.
Так участники программы могут пережить «опыт заключения», чтобы понять, что чувствуют их дети, полностью отказавшиеся от общества.
Одна из матерей рассказала, что ее сын всегда был талантлив и родители возлагали на него большие надежды. Однако он часто болел, с трудом поддерживал дружеские отношения, а в один момент у него развилось расстройство пищевого поведения, из‑за которого ему стало трудно ходить в школу. Вскоре после того, как подросток поступил в университет, он полностью отстранился. Вид сына, который закрылся в своей комнате и стал пренебрегать гигиеной, разбил матери сердце.
По ее словам, на подростка могли повлиять напряженные отношения с друзьями и родственниками, а также разочарование, что он не смог поступить в лучший вуз. Однако поговорить о проблемах с родителями сын не хочет. В своей спальне он изолируется уже три года.
Чтобы понять его лучше, мать подростка поехала на «Фабрику счастья», где читала записки таких же хикикомори, как и ее сын. «Чтение этих записок помогло мне осознать: „А, он защищается молчанием, потому что его никто не понимает“», — поделилась женщина. Сперва мать думала, что это она что‑то делала не так.
В прошлом году южнокорейское Министерство здравоохранения опросило 15 тыс. человек в возрасте от 19 до 34 лет и выяснило, что более 5% из них изолировались от мира. Если эти данные репрезентативны для всей страны, то в такой ситуации оказались около 540 тыс. южнокорейцев. Согласно тому же опросу, чаще всего молодые люди изолируются из‑за трудностей с поиском работы (24,1%), проблем в межличностных отношениях (23,5%), проблем в семье и проблем со здоровьем (по 12,4%).
По мнению доцента кафедры социологии Университета Кенхи в Сеуле Чон Го Ун, чувство тревоги среди молодых южнокорейцев усиливается из‑за общества, которое требует добиваться определенных достижений в определенное время. Это особенно проявляется в период безработицы и экономического спада.
Специалист указывает, что Южная Корея — страна «с конфуцианской культурой, делающей упор на ответственность», а родители здесь обычно проявляют любовь к сыновьям и дочерям практическими поступками, а не словами.
Би-би-си отмечает, что в Южной Корее одни из самых высоких показателей самоубийств в мире, из‑за чего правительство даже принимает специальную программу по борьбе с суицидами. Кроме того, за последние три десятилетия в стране выросло экономическое неравенство между бедными и богатыми.