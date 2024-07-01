Иэн МакКеллен и Джемма Артертон появились в трейлере «Критика»

На ютуб-канале True Brit Entertainment опубликовали трейлер фильма «Критик», роли в котором исполнили Иэн МакКеллен («Властелин Колец»), Джемма Артертон («Принц Персии: Пески времени»), Марк Стронг («1917») и Лесли Мэнвилл («Корона»).
Ироничный и мрачный триллер выйдет в кинопрокат 13 сентября. Он расскажет о пожилом театральном критике Джимми Эрскине, который просит молодую актрису соблазнить нового владельца газеты, чтобы сохранить свою власть и влияние.
Положение героя оказывается шатким, поскольку он скрывает тайну о своей личной жизни. Кроме того, мужчину преследует Британский союз фашистов. Все это представляет опасность для его карьеры — и даже жизни.
Действие фильма разворачивается в Лондоне в 1930-х годах. В картине снялись Бен Барнс («Дориан Грей»), Ромола Гарай («Дети Уиндермира»), Альфред Энок («Как избежать наказания за убийство») и Никеш Пател («Час дьявола»).
Режиссером «Критика» выступил Ананд Такер, известный по лентам «Хилари и Джеки» и «Замуж в високосный год». В основу картины лег роман Энтони Куинна «Curtain Call», вышедший в 2015 году.
Сценарий фильма написал номинант на премию «Оскар» Патрик Марбер. Музыку создал Крейг Армстронг («Рэй», «Невероятный Халк»). Премьера «Критика» состоялась в 2023 году на кинофестивале в Торонто.