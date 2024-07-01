Джулианна Мур, Меганн Фэхи и Милли Элкок снимутся в мини-сериале «Сирены». Его выпустит Netflix

Лауреатка премии «Оскар» Джулианна Мур («Май декабрь», «Все еще Элис»), звезда «Белого лотоса» Меганн Фэхи и австралийская актриса Милли Элкок («Дом Дракона») снимутся в мини-сериале «Сирены». Об этом сообщил Deadline.
Проект выпустит стриминговый сервис Netflix. Шоу будет черной комедией, которую разработает сценаристка и шоураннер Молли Смит Мецлер («Уборщица») вместе с продакшен-компанией LuckyChap.
В основу сериала ляжет пьеса Мецлер «Elemeno Pea», ее автор написала во время учебы в знаменитой Джульярдской школе. Произведение рассказывает о девушке Девон, которая считает, что у ее сестры Симоны пугающие отношения с боссом — светской звездой, чья жизнь напоминает культ.
Экранизация пьесы, как предполагается, станет «острым, сексуальным и мрачно-смешным исследованием женщин, власти и класса». Ее действие развернется в роскошном поместье на берегу моря.
Фэхи исполнит роль веселой старшей сестры Девон, чья жизнь катится по наклонной после возвращения в родной город. Элкок сыграет умную и обаятельную Симону, работающую личной ассистенткой богатого человека.
Мур же предстанет в образе филантропа и защитницы прав животных Микаэлы Келл, жены миллиардера Питера Келла. Она стремительно сблизится со своей помощницей, параллельно возглавляя высшее общество одного острова.
Над «Сиренами» помимо Мецлер будут работать Дэни Горин, Том Экерли и Марго Робби. Режиссер Николь Кассель («Хранители») поставит первые две серии проекта, а также выступит его сопродюсером.