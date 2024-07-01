Джулианна Мур, Меганн Фэхи и Милли Элкок снимутся в мини-сериале «Сирены». Его выпустит Netflix

В основу сериала ляжет пьеса Мецлер «Elemeno Pea», ее автор написала во время учебы в знаменитой Джульярдской школе. Произведение рассказывает о девушке Девон, которая считает, что у ее сестры Симоны пугающие отношения с боссом — светской звездой, чья жизнь напоминает культ.