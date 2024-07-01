«Спартак» объявил об уходе Квинси Промеса, который ждет в ОАЭ решения суда об экстрадиции

13 марта Промеса задержали в ОАЭ по запросу Нидерландов — на родине его заочно приговорили к 1,5 года заключения за нанесение ножевого ранения кузену и еще к 6 годам — за участие в контрабанде более 1350 килограмм кокаина. Спортсмен находится в международном розыске, на оба приговора поданы апелляции.