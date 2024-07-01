«Спартак» объявил об уходе Квинси Промеса, который ждет в ОАЭ решения суда об экстрадиции

Футбольный клуб «Спартак» объявил о завершении контракта с нападающим Квинси Промесом, который ждет в ОАЭ решения суда об экстрадиции в Нидерланды. На родине футболиста заочно приговорили к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение на кузена.
«Квинси Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из‑за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ. К сожалению, эти обстоятельства по-прежнему в силе, и говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным», — отметили представители «Спартака».
При этом в клубе выразили надежду, что в будущем удастся вернуться к вопросу о возвращении Промеса в команду.
Нидерландский футболист Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в клуб в 2021-м. Всего нападающий провел за красно-белых 235 матчей, в которых забил 114 голов — это 6-й результат в истории команды.
13 марта Промеса задержали в ОАЭ по запросу Нидерландов — на родине его заочно приговорили к 1,5 года заключения за нанесение ножевого ранения кузену и еще к 6 годам — за участие в контрабанде более 1350 килограмм кокаина. Спортсмен находится в международном розыске, на оба приговора поданы апелляции.
В мае Промеса освободили под залог в Дубае. Он не может покидать ОАЭ до суда по его делу об экстрадиции в Нидерланды.