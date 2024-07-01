В Тамбове выпускница раскритиковала свой колледж на выпускном. Минобр области назначил проверку

«Мы же лаборанты, мы не та специальность, на которую нужно тратить свои силы. Нас можно даже не посвящать в студенты, можно не брать наших талантливых девушек на „Студвесну“ и даже можно ставить пары в 10 вечера», — заявила Петрунина.