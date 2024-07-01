В Тамбове выпускница раскритиковала свой колледж на выпускном. Минобр области назначил проверку

В Тамбове выпускница областного медколледжа резко раскритиковала качество своего образования во время торжественной речи. Девушка заявила, что «закончила шарагу». Об этом написал «Блокнот».
Дарья Петрунина отучилась на отделении лабораторной диагностики. Четыре года обучения остались в памяти студентки зря потраченным временем. По мнению Петруниной, виноваты в этом педагоги колледжа.
Те, как заявила девушка, не обращали на Дарью и ее одногруппников никакого внимания. «Такое ощущение, что некоторые забывали о существовании моей группы, а некоторые и вовсе опомнились, когда сидели на комиссии на защите диплома», — подчеркнула выпускница.
«Мы же лаборанты, мы не та специальность, на которую нужно тратить свои силы. Нас можно даже не посвящать в студенты, можно не брать наших талантливых девушек на „Студвесну“ и даже можно ставить пары в 10 вечера», — заявила Петрунина.
Девушка призналась, что обижена на колледж «еще с первого года обучения». Защита дипломной работы только усилила негативные эмоции Дарьи. По ее словам, преподавателей волновало не качество знаний, а отсутствие неприятных отзывов на работу учебного заведения.
«Я полностью разочаровалась в своей профессии», — заключила выпускница, поблагодарив лишь двух наставников и одногруппников, которые «оказались вместе на этом тонущем корабле». Речь Дарьи выпускники встретили овациями.
В Министерстве образования и науки области в ответ на выступление Петруниной пообещали устроить проверку медколледжа. «С выпускниками пообщаюсь лично, обсудим все возникшие вопросы», — сказала глава ведомства Татьяна Котельникова.