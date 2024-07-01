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Ричард Гир присоединился к актерскому составу ремейка французского триллера «Бюро» от Джорджа Клуни

Сегодня в 20:54
Фото: кадр из фильма «Первобытный страх»/Paramount Pictures

Звезда фильмов «Красотка» и «Первобытный страх» Ричард Гир присоединится к Майклу Фассбендеру и Джеффри Райту в предстоящем шпионском триллере «Бюро» — американском ремейке французского сериала. Об этом сообщил Variety.

Согласно официальному описанию, Гир исполнит роль Боско — начальника лондонского вокзала с 8-летним опытом работы агентом под прикрытием. Фассбендер, известный по фильмам «Стыд», «Фрэнк» и «Убийца», сыграет в сериале главную роль.

«Ричард Гир — это актер особенного калибра. Его обожают многие поколения поклонников по всему миру за его исключительную способность придать глубину и подлинность каждой своей роли», — сказал Крис МакКарти, генеральный директор Paramount Global и президент Showtime & MTV Entertainment Studios.

«Мы очень рады, что он присоединился к нашему выдающемуся актерскому составу в новом триллере Showtime», — добавил он.

Шоу рассказывает о тайном агенте ЦРУ, которому приказывают оставить жизнь под прикрытием и вернуться в лондонский отдел. Когда покинутый им объект любви вновь появляется в его жизни, романтические отношения разгораются с новой силой.

Режиссером сериала выступит Джордж Клуни. Вместе с Фассбендером и Грантом Хесловом он также спродюсирует сериал. Премьера запланирована на конец 2024 года.

Оригинальное «Бюро» выходило в период с 2015 по 2020 годы на телеканале Canal+. Над его созданием трудился режиссер Эрик Рошан, а главную роль исполнял Матье Кассовиц.

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