Ричард Гир присоединился к актерскому составу ремейка французского триллера «Бюро» от Джорджа Клуни

Звезда фильмов «Красотка» и «Первобытный страх» Ричард Гир присоединится к Майклу Фассбендеру и Джеффри Райту в предстоящем шпионском триллере «Бюро» — американском ремейке французского сериала. Об этом сообщил Variety.
Согласно официальному описанию, Гир исполнит роль Боско — начальника лондонского вокзала с 8-летним опытом работы агентом под прикрытием. Фассбендер, известный по фильмам «Стыд», «Фрэнк» и «Убийца», сыграет в сериале главную роль.
«Ричард Гир — это актер особенного калибра. Его обожают многие поколения поклонников по всему миру за его исключительную способность придать глубину и подлинность каждой своей роли», — сказал Крис МакКарти, генеральный директор Paramount Global и президент Showtime & MTV Entertainment Studios.
«Мы очень рады, что он присоединился к нашему выдающемуся актерскому составу в новом триллере Showtime», — добавил он.
Шоу рассказывает о тайном агенте ЦРУ, которому приказывают оставить жизнь под прикрытием и вернуться в лондонский отдел. Когда покинутый им объект любви вновь появляется в его жизни, романтические отношения разгораются с новой силой.
Режиссером сериала выступит Джордж Клуни. Вместе с Фассбендером и Грантом Хесловом он также спродюсирует сериал. Премьера запланирована на конец 2024 года.
Оригинальное «Бюро» выходило в период с 2015 по 2020 годы на телеканале Canal+. Над его созданием трудился режиссер Эрик Рошан, а главную роль исполнял Матье Кассовиц.