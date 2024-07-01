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Илон Маск посоветовал 11 исторических аудиокниг

Сегодня в 20:36
Фото: Richard Bord/Getty Images

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск посоветовал аудиокниги, которые «понравятся тем, кто каждый день думает о Римской империи». Список из 11 произведений он опубликовал у себя в аккаунте в X.

  • «История цивилизации», Уильям Дюрант
  • «Илиада», Гомер
  • «Дорога к рабству», Фридрих Август фон Хайек
  • «Американский Цезарь», Уильям Манчестер
  • «Повелители Doom», Дэвид Кушнер
  • «Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики», Адам Туз
  • «В стальных грозах», Эрнст Юнгер
  • «Августовские пушки», Барбара Такман
  • «Записки о Галльской войне», Авл Гирций и Гай Юлий Цезарь
  • «Twelve Against the Gods: The Story of Adventure», Уильям Болито (в русском переводе не издавалась)
  • «Чингисхан и рождение современного мира», Джек Уэзерфорд.

Маск отметил, что на ознакомление с первой позицией в списке — «Историей цивилизации» — потребуется время, но оно стоит того. Уильям Дюрант писал «Историю цивилизации» 46 лет, она включает 11 томов. Для написания первого тома (объемом более чем в тысячу страниц), посвященного истории Азии, писатель дважды объехал вокруг света. 11-томного издания в русском переводе нет, но в продаже можно встретить книгу «Уроки истории. Закономерности развития цивилизации за 5000 лет», также написанную Дюрантом.

Маск также выразил надежду, что кто‑нибудь выпустит аудиокниги по «Энциклопедии военной истории» Ричарда Эрнеста и Тревора Невитта Дюпюи, а также «Пятнадцать решающих сражений мира» Эдварда Кризи.

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