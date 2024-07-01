Илон Маск посоветовал 11 исторических аудиокниг

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск посоветовал аудиокниги, которые «понравятся тем, кто каждый день думает о Римской империи». Список из 11 произведений он опубликовал у себя в аккаунте в X.
- «История цивилизации», Уильям Дюрант
- «Илиада», Гомер
- «Дорога к рабству», Фридрих Август фон Хайек
- «Американский Цезарь», Уильям Манчестер
- «Повелители Doom», Дэвид Кушнер
- «Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики», Адам Туз
- «В стальных грозах», Эрнст Юнгер
- «Августовские пушки», Барбара Такман
- «Записки о Галльской войне», Авл Гирций и Гай Юлий Цезарь
- «Twelve Against the Gods: The Story of Adventure», Уильям Болито (в русском переводе не издавалась)
- «Чингисхан и рождение современного мира», Джек Уэзерфорд.
Маск отметил, что на ознакомление с первой позицией в списке — «Историей цивилизации» — потребуется время, но оно стоит того. Уильям Дюрант писал «Историю цивилизации» 46 лет, она включает 11 томов. Для написания первого тома (объемом более чем в тысячу страниц), посвященного истории Азии, писатель дважды объехал вокруг света. 11-томного издания в русском переводе нет, но в продаже можно встретить книгу «Уроки истории. Закономерности развития цивилизации за 5000 лет», также написанную Дюрантом.
Маск также выразил надежду, что кто‑нибудь выпустит аудиокниги по «Энциклопедии военной истории» Ричарда Эрнеста и Тревора Невитта Дюпюи, а также «Пятнадцать решающих сражений мира» Эдварда Кризи.