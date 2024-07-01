Илон Маск посоветовал 11 исторических аудиокниг

Маск отметил, что на ознакомление с первой позицией в списке — «Историей цивилизации» — потребуется время, но оно стоит того. Уильям Дюрант писал «Историю цивилизации» 46 лет, она включает 11 томов. Для написания первого тома (объемом более чем в тысячу страниц), посвященного истории Азии, писатель дважды объехал вокруг света. 11-томного издания в русском переводе нет, но в продаже можно встретить книгу «Уроки истории. Закономерности развития цивилизации за 5000 лет», также написанную Дюрантом.