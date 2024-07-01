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Переодевающийся в колли японец нашел друга. Тот перевоплощается в аляскинского маламута

Сегодня в 19:53
Фото: Zeppet

Японец, перевоплощающийся в длинношерстного колли, опубликовал на своем ютуб-канале видео с новым приятелем — человеком в реалистичном костюме аляскинского маламута.

В ролике два «пса» играют друг с другом. Они синхронно машут лапками в камеру, гладят друг друга, машут хвостиками и катаются по полу. Также «собаки» отнимают друг у друга игрушку и приносят ее «хозяину».

Кто скрывается под костюмами животных, неизвестно. Автора канала «I Want To Be an Animal» («Я хочу быть животным») в сети называют Токо. Он признается, что всю жизнь мечтал стать зверем.

В 2023 году мужчина потратил 14 тыс. долларов на сшитый на заказ костюм колли. С тех пор он выпустил более 30 роликов, в которых предстает в своем новом образе.

Недавно Токо получил от компании Zeppet костюм маламута. «Он очень милый!» — поделился впечатлениями блогер. Второй собачий образ обошелся японцу почти в 20 тыс. долларов (3,2 млн йен). На создание костюма ушло 60 дней.

Подписчики блогера порадовались, что у него появились друзья со схожими интересами. «Рад, что ты нашел кого‑то, кому можешь довериться, чтобы оживить двух собак», — написал один из поклонников Токо. «Какое хорошее развитие сюжета», — отметил другой.

На ютуб-канал Токо в данный момент подписаны почти 29 тыс. человек. В инстаграме* за приключениями «колли» (а теперь и «маламута») следят более 57 тыс. человек, а в твиттере — 10,8 тыс. пользователей.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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