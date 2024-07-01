Джош Хартнетт в роли серийного убийцы в новом трейлере «Ловушки» М.Найта Шьямалана

Фильм рассказывает о серийном убийце «Мяснике» и по совместительству отце девочки-подростка, который отправляется вместе с ней на концерт ее любимой поп-певицы Леди Рэйвен. Однако оказывается, что ее выступление было устроено с целью поймать преступника.