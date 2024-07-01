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Джош Хартнетт в роли серийного убийцы в новом трейлере «Ловушки» М.Найта Шьямалана

Сегодня в 20:27
Фото: Warner Bros. Pictures

Вышел новый трейлер фильма М.Найта Шьямалана «Ловушка». Его премьера состоится 2 августа 2024 года.

Фильм рассказывает о серийном убийце «Мяснике» и по совместительству отце девочки-подростка, который отправляется вместе с ней на концерт ее любимой поп-певицы Леди Рэйвен. Однако оказывается, что ее выступление было устроено с целью поймать преступника.

В сложившейся ситуации, казалось бы, нет выхода. Однако убийца начинает планировать побег, выдавая себя за служащего. «Наслаждайтесь остатком концерта», — говорит убийца перед тем, как приступить к реализации своего плана.

Главную роль исполнил Джош Хартнетт («Черный ястреб», «Перл-Харбор»). В фильме также снялись Ариель Донохью, Хейли Миллс и Элисон Пилл. Салека Шьямалан, дочь М.Найта, играет поп-звезду фильма, Леди Рэйвен.

Это первая лента Шьямалана для Warner Bros. Pictures после картины «Девушка из воды» 2006 года. Пять предыдущих фильмов режиссера, включая «Стук в дверь» 2023 года, были сняты Universal Pictures.

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