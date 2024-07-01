В Дагестане издадут фетву о запрете никаба

В конце мая глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, рассуждая о факторах, усиливающих риски экстремизма, выступил за запрет никаба в России. Его предложение поддержал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Заявление Бастрыкина прозвучало вскоре после теракта в Дагестане, когда боевики напали на православные церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале.