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В Дагестане издадут фетву о запрете никаба

Сегодня в 19:02
Фото: أخٌ‌في‌الله/Unsplash

Муфтият Дагестана издаст фетву о запрете никаба — мусульманского женского головного убора, закрывающего все лицо за исключением глаз. Об этом сообщил муфтий республики Ахмад-Афанди Абдулаев.

«Все религиозные люди со всей России остерегаются отвечать на этот вопрос, но я отвечу. Мы будем выносить фетву о запрете никаба. Истина будет одна. В Коране сказано: одна истина, остальное — заблуждение», — заявил он.

Абдулаев отметил, что фетва будет издана «сегодня вечером или на днях».

«Фетва в исламе — решение по какому‑либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основываемое на принципах ислама», — отметили в администрации главы респубики

В конце мая глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, рассуждая о факторах, усиливающих риски экстремизма, выступил за запрет никаба в России. Его предложение поддержал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Заявление Бастрыкина прозвучало вскоре после теракта в Дагестане, когда боевики напали на православные церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале.

Спустя два дня после теракта глава Дагестана Сергей Меликов выступил против никаба с точки зрения безопасности, но не согласился с теми, кто считает никаб признаком радикального ислама.

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