Дмитрия Гордона* заочно приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о призывах к терроризму

Его признали виновным в призывах к терроризму и войне, а также в распространении фейков о Российской армии и возбуждении ненависти. «По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гордону наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии общего режима.