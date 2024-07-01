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Дмитрия Гордона* заочно приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о призывах к терроризму

Сегодня в 19:01
Фото: «Вписка»/YouTube

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам тюрьмы украинского журналиста Дмитрия Гордона*. Об этом сообщает «Коммерсант».

Его признали виновным в призывах к терроризму и войне, а также в распространении фейков о Российской армии и возбуждении ненависти. «По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гордону наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии общего режима.

Приговор вступит в силу после задержания Гордона на территории РФ или экстрадиции в РФ», — зачитал текст приговора судья Роман Кифоренко.

21 марта 2022 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Гордона. «Установлено, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия», — отметили в СК.

Кроме того, по данным следствия, журналист публично призвал к уничтожению россиян, а также сообщал «заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан» ВС РФ.

* Дмитрий Гордон внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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