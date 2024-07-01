Умер албанский писатель Исмаил Кадаре, лауреат Букеровской премии

Албанский писатель и поэт Исмаил Кадаре, в 2005 году получивший Букеровскую премию, скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на его издателя Беджара Хадри.
Кадаре умер 1 июля в больнице, куда он был срочно госпитализирован из‑за внезапной остановки сердца. Литератор скончался в Тиране — столице Албании, где он жил в последние годы своей жизни.
Кадаре родился в 1936 году в албанской Гирокастре. Он учился в Тиране, а затем — в Литературном институте имени Горького в Москве. Свой первый роман «Город без рекламы» он написал в Москве в 1959 году.
Вплоть до начала 60-х Кадаре публиковал преимущественно стихи. В 1969 году, уже в Албании, он опубликовал роман «Генерал мертвой армии». Затем он представил книги «Чудовище», «Свадьба», «Крепость», «Хроника в камне», «Зима великого одиночества».
В 70-х писатель подвергается критике со стороны албанских властей, но это не останавливает его творчество. Кадаре пишет романы «Кто привез Дорунтину», «Ниша позора», «Фирман о слепых», «Поколения Ханконатов» и другие произведения.
В 1990 году на фоне политических перемен в Албании и угроз в свой адрес автор просит политического убежища во Франции. После эмиграции он публикует произведения, которые невозможно было напечатать в Албании — «Тень» и «Дочь Агамемнона».
Произведения Кадаре перевели более чем на 40 языков. Писателя неоднократно номинировали на Нобелевскую премию. Помимо Букеровской премии, Кадаре получил премию Чино дель Дука и премию принца Астурийского.