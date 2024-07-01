Власти Тосканы заплатят до 30 000 евро желающим переехать в горные поселения

Выплаты предназначены для покрытия до 50% расходов, связанных с покупкой и ремонтом дома в городе с населением менее 5000 жителей. Сюда входит не только покупка недвижимости, но и ее обустройство в постоянное место жительства — дома для отдыха не допускаются. Заявители должны быть гражданами Италии, ЕС или иметь долгосрочный вид на жительство. Получить деньги не могут граждане, которые уже проживают в городе из списка предложенных. Время подачи заявок ограничено: оно завершится в 13.00 по местному времени 27 июля.