Власти Тосканы заплатят до 30 000 евро желающим переехать в горные поселения

Власти Тосканы запустили программу Residenzialità in Montagna («Жилье в горах») для стимуляции переезда граждан в сельские горные общины. Желающим сменить место жительства выделят от 10 000 до 30 000 евро на покупку и ремонт дома, сообщает Forbes.
На выбор предлагается 76 населенных пунктов, в том числе место рождения скульптора Микеланджело — Капрезе-Микеланджело. По данным сайта недвижимости Idealista, средняя стоимость дома в самой дешевой провинции Тосканы, Пистойе, составляет 1472 евро за квадратный метр (537 000 евро за за дом площадью 365 квадратных метра).
Выплаты предназначены для покрытия до 50% расходов, связанных с покупкой и ремонтом дома в городе с населением менее 5000 жителей. Сюда входит не только покупка недвижимости, но и ее обустройство в постоянное место жительства — дома для отдыха не допускаются. Заявители должны быть гражданами Италии, ЕС или иметь долгосрочный вид на жительство. Получить деньги не могут граждане, которые уже проживают в городе из списка предложенных. Время подачи заявок ограничено: оно завершится в 13.00 по местному времени 27 июля.
Инициатива направлена на омоложение населения в этих районах, которое за последние годы значительно сократилось, и социально-экономическое возрождение. В противном случае этим местам грозит упадок и маргинализация.
В 2016 году Министерство окружающей среды Италии подсчитало, что почти 2500 городков настолько обезлюдели, что через 25 лет их можно будет признать вымершими. В прошлом году CNN сообщил, что по всей стране насчитывается около 6000 заброшенных деревень.