На Алтае пара три года прожила в чужом доме, думая, что купила его

В селе Шипуново Алтайского края семья заселилась в чужой дом и прожила в нем три года, думая, что недвижимость принадлежит им. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
Супруги Т. в мае 2021 года купили дом и земельный участок в селе Шипуново по адресу: улица Шукшина, 16. Однако, поскольку табличек с номерами домов в населенном пункте нет, пара по ошибке заехала в соседнее здание и даже сделала в нем ремонт.
Супруги Н., узнав, что в их доме находятся посторонние люди, попросили их съехать, но в ответ получили отказ. Семьи пытались выяснить, кому именно принадлежит недвижимость, при этом ответчики продолжали жить в доме и отказывались его покидать, требуя просто перенумеровать дома.
Когда ситуацию не получилось решить мирно, супруги Н. подали в суд на супругов Т. Шипуновский районный суд, рассмотрев аргументы сторон, вынес вердикт в пользу истцов. Ответчики должны освободить дом, а номера зданий и участков останутся прежними.
Недавно в селе Шарлык Оренбургской области студент устроил серию поджогов. Когда его задержали, полицейским он объяснил, что хотел понаблюдать за работой пожарных, поскольку с детства мечтал стать огнеборцем.