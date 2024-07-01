На Алтае пара три года прожила в чужом доме, думая, что купила его

Супруги Т. в мае 2021 года купили дом и земельный участок в селе Шипуново по адресу: улица Шукшина, 16. Однако, поскольку табличек с номерами домов в населенном пункте нет, пара по ошибке заехала в соседнее здание и даже сделала в нем ремонт.