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Появились первые кадры «Гладиатора-2» с Полом Мескалем и Педро Паскалем

Сегодня в 16:56
Фото: @DiscussingFilm/X

Vanity Fair опубликовало первые кадры из грядущего сиквела «Гладиатора» с Полом Мескалем в главной роли. Премьера в зарубежном прокате запланирована на 22 ноября.

В сети появились четыре кадра, в том числе с Педро Паскалем. На одном из них персонажи актеров изображены в поединке. Мескаль перевоплотится в Луция, сына Луциллы (Конни Нильсен) и племянника Коммода (Хоакин Феникс).

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© @DiscussingFilm/X
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© @DiscussingFilm/X
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© @DiscussingFilm/X
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© @DiscussingFilm/X

На дополнительных двух кадрах изображены герои Дензела Вашингтона и Джозефа Куинна.

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© @DiscussingFilm/X
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© @DiscussingFilm/X

Действие сюжета второго фильма развернется спустя 25 лет после первой части.

В феврале бюджет исторической драмы увеличился со 165 млн долларов до 310 млн, что «ужасно раздосадовало» руководителей Paramount. Около 10 млн долларов (600 тыс. долларов в неделю) создатели потеряли из‑за забастовок в Голливуде — с июля по ноябрь 2023 года производство ленты стояло на паузе.

Съемки «Гладиатора-2» сталкивались и с другими проблемами. Так, в июне из‑за неудачного трюка четыре каскадера попали в больницу с неопасными для жизни ожогами. А в следующем месяце режиссера Ридли Скотта обвинили в жестоком обращении с лошадьми и обезьянами.

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