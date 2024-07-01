Появились первые кадры «Гладиатора-2» с Полом Мескалем и Педро Паскалем

Съемки «Гладиатора-2» сталкивались и с другими проблемами. Так, в июне из‑за неудачного трюка четыре каскадера попали в больницу с неопасными для жизни ожогами. А в следующем месяце режиссера Ридли Скотта обвинили в жестоком обращении с лошадьми и обезьянами.