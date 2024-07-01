Появились первые кадры «Гладиатора-2» с Полом Мескалем и Педро Паскалем

Vanity Fair опубликовало первые кадры из грядущего сиквела «Гладиатора» с Полом Мескалем в главной роли. Премьера в зарубежном прокате запланирована на 22 ноября.
В сети появились четыре кадра, в том числе с Педро Паскалем. На одном из них персонажи актеров изображены в поединке. Мескаль перевоплотится в Луция, сына Луциллы (Конни Нильсен) и племянника Коммода (Хоакин Феникс).
На дополнительных двух кадрах изображены герои Дензела Вашингтона и Джозефа Куинна.
Действие сюжета второго фильма развернется спустя 25 лет после первой части.
В феврале бюджет исторической драмы увеличился со 165 млн долларов до 310 млн, что «ужасно раздосадовало» руководителей Paramount. Около 10 млн долларов (600 тыс. долларов в неделю) создатели потеряли из‑за забастовок в Голливуде — с июля по ноябрь 2023 года производство ленты стояло на паузе.
Съемки «Гладиатора-2» сталкивались и с другими проблемами. Так, в июне из‑за неудачного трюка четыре каскадера попали в больницу с неопасными для жизни ожогами. А в следующем месяце режиссера Ридли Скотта обвинили в жестоком обращении с лошадьми и обезьянами.