Посмотрите трейлер первой части финального сезона сериала «Кобра Кай»

Netflix опубликовал трейлер первой части шестого, финального сезона «Кобра Кай». Его премьера состоится 18 июля.
В трейлере показан сложный путь, который пришлось пройти всем героям «Кобры Кай», и несмотря на то, что соперничающие додзё наконец-то пришли к согласию, остался один враг, которого нужно уничтожить, — Крёз.
Ролик также подчеркивает, что слияние «Кобры Кай» и «Мияги-до» не означает, что соперничающие ученики смогут стать друзьями. Теперь они будут тренироваться вместе, и, скорее всего, это породит немало проблем.
Шестой сезон будет разделен на три части, каждая из которых будет содержать по пять эпизодов. Вторая часть выйдет 28 ноября, а третья — в 2025 году. «Кобра Кай» станет первым сериалом Netflix из трех частей.
В сериале снимаются Ральф Маккьо, Уилльям Забка, Шоло Маридуэнья, Мэри Маусер, Таннер Бьюкенен, Джейкоб Бертран, Мартин Коув, Пейтон Лист и Ванесса Рубио. Помимо них, в четвертом сезоне можно будет увидеть Далласа Дюпри Янга, Уну О’Брайен и Томаса Иэна Гриффита.
«Кобра Кай» начал выходить в 2018 году как спин-офф фильма 1984 года «Парень-каратист». Сериал рассказывает о Джонни Лоуренсе и Даниель ЛаРуссо, которые в юности были противниками, но спустя тридцать лет решили открыть собственные школы боевых искусств — «Кобра Кай» и «Мияги-до».