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Российские ученые разработали рассол для хорошего самочувствия

Сегодня в 16:34
Фото: Miracle Seltzer/Unsplash

Исследователи из Российского биотехнического университета разработали инновационный рассол, который помогает чувствовать себя лучше. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Рассол поддерживает оптимальную гидратацию организма и помогает восстановить дефицит витаминов. Положительный эффект достигается за счет присутствия калия и магния, дефицит которых приводит к ухудшению самочувствия и проблемам с сердцем.

По словам ученых, им удалось подобрать правильную концентрацию соли и пряностей, что улучшило полезные свойства напитка. Специалисты рекомендуют пить рассол спортсменам до или после тренировки — для повышения работоспособности.

«Речь идет о двух разновидностях напитка: один из них представляет собой раствор соли и воды, который приводит к брожению и содержит полезные бактерии в виде пробиотиков, а второй — раствор вкусоароматических компонентов, который не требует ферментации», — пояснили в университете.

Инновационный рассол уже привлек внимание нескольких московских пищевых компаний. В будущем исследователи планируют создать серию продуктов с разными вкусами.

Недавно пермские ученые разработали нейросеть, которая может предупредить компании о риске санкций. Система учитывает отрасль деятельности фирмы, число ее упоминаний в СМИ, прибыль и объем реализации, темпы роста и тип отчетности.

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