Российские ученые разработали рассол для хорошего самочувствия

«Речь идет о двух разновидностях напитка: один из них представляет собой раствор соли и воды, который приводит к брожению и содержит полезные бактерии в виде пробиотиков, а второй — раствор вкусоароматических компонентов, который не требует ферментации», — пояснили в университете.