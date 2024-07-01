Никита Ефремов, Марко Матерацци и другие звезды станут гостями трансляции Евро-24 от Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал гостей трансляции плей-оффа чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
В студии появятся Марко Матерацци, чемпион мира, победитель Лиги чемпионов в составе «Интера» и пятикратный чемпион Италии, Давид Трезеге, чемпион мира и автор победного гола сборной Франции на Евро-2000, легенда российского футбола Юрий Семин, а также полузащитник ФК «Локомотив» и сборной России Артем Карпукас.
Кроме того, гостями трансляции станут Брайан Идову, выступавший в составе сборной Нигерии на ЧМ-2018, футбольный функционер Тимур Лепсая, тренеры Виктор Гончаренко и Александр Григорян, актер Никита Ефремов и другие звезды.
Матчи плей-оффа чемпионата Европы-2024 можно будет посмотреть в прямом эфире и в записи, а 2 игры четвертьфинала и полуфинал будут доступны эксклюзивно.
«Okko показывает Евро-2024 на высочайшем уровне как с точки зрения качества и технологических возможностей, так и контента. Мы приглашаем легенд футбола и звезд кино, чтобы главный европейский турнир был еще увлекательнее для зрителей. Футбольный праздник продолжается в плей-офф стадии Евро-2024. Впереди много ярких моментов и игровых интриг, следить за которыми особенно интересно в обществе наших экспертов», — прокомментировал заместитель шеф-редактора спортивной редакции Okko Роман Гутцайт.
«Я был рад увидеться с Романом Гутцайтом, встретиться с Саввой Милошевичем, легендой из детства, познакомиться с Владимиром Стогниенко, абсолютным фанатом творчества которого являюсь, — восхищаюсь его умением владеть речью и комментировать, его любовью к футболу. Мне интересно примерять на себя роль футбольного эксперта, поэтому я с удовольствием продолжу обсуждать Евро-2024 в студии Okko!» — поделился Никита Ефремов.