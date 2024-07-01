Никита Ефремов, Марко Матерацци и другие звезды станут гостями трансляции Евро-24 от Okko

«Okko показывает Евро-2024 на высочайшем уровне как с точки зрения качества и технологических возможностей, так и контента. Мы приглашаем легенд футбола и звезд кино, чтобы главный европейский турнир был еще увлекательнее для зрителей. Футбольный праздник продолжается в плей-офф стадии Евро-2024. Впереди много ярких моментов и игровых интриг, следить за которыми особенно интересно в обществе наших экспертов», — прокомментировал заместитель шеф-редактора спортивной редакции Okko Роман Гутцайт.