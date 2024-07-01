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«Альтушка для скуфа» получит дополнение. Смотрим первый трейлер

Сегодня в 16:30
Фото: Terletski Games

Визуальная новелла «Альтушка для скуфа» получит большое сюжетное дополнение. Его релиз состоится во второй половине июля.

Игрокам представят трех новых героинь: Нюшу, Лизу и Киру, — которых озвучат Алина Рин, Persona 99 и Альбина Сексова. В дополнении также будет несколько концовок, новые мини-игры и другие активности.

По словам разработчиков, «после прохождения жизнь не будет прежней». К работе над озвучкой вернется Пророк Санбой.

В августе в Steam вышла игра «Альтушка для скуфа» комиксиста Виталия Терлецкого («Причудливые авантюры Жожо: Верни мне мой»). Ей удалось попасть в топ-5 российского Steam по объему выручки и собрать 90% положительных отзывов.

Тогда «Афиша Daily» поговорила с ее создателями и рассказала, почему «Альтушка для скуфа» — это искусство.

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