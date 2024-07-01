«Альтушка для скуфа» получит дополнение. Смотрим первый трейлер

Визуальная новелла «Альтушка для скуфа» получит большое сюжетное дополнение. Его релиз состоится во второй половине июля.
Игрокам представят трех новых героинь: Нюшу, Лизу и Киру, — которых озвучат Алина Рин, Persona 99 и Альбина Сексова. В дополнении также будет несколько концовок, новые мини-игры и другие активности.
По словам разработчиков, «после прохождения жизнь не будет прежней». К работе над озвучкой вернется Пророк Санбой.
В августе в Steam вышла игра «Альтушка для скуфа» комиксиста Виталия Терлецкого («Причудливые авантюры Жожо: Верни мне мой»). Ей удалось попасть в топ-5 российского Steam по объему выручки и собрать 90% положительных отзывов.
Тогда «Афиша Daily» поговорила с ее создателями и рассказала, почему «Альтушка для скуфа» — это искусство.