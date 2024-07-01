Норвегия запретила продажу последнего земельного участка на Шпицбергене, чтобы его не заполучила КНР

На фоне роста политической напряженности правительство Норвегии заявило, что для продажи земли на Шпицбергене потребуется одобрение властей в интересах национальной безопасности. «Нынешние владельцы <…> готовы продать его [участок земли] субъектам, которые могут бросить вызов норвежскому законодательству на Шпицбергене. Это может пошатнуть стабильность в регионе и потенциально поставить под угрозу интересы Норвегии», — заявила министр торговли и промышленности страны Сесили Мирсет.