Норвегия запретила продажу последнего земельного участка на Шпицбергене, чтобы его не заполучила КНР

Власти Норвегии заблокировали продажу последнего частного участка земли на арктическом архипелаге Шпицберген, чтобы предотвратить его приобретение Китаем. Об этом сообщает The Guardian.
Участок земли площадью 60 квадратных километров на юго-западе Шпицбергена выставляли на продажу за 300 млн евро. В распоряжении будущего владельца оказались бы горы, равнины и ледник. Законы позволяют иностранным компаниям приобретать там землю и закрепляться.
Договор, подписанный в 1920 году, признает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но также дает гражданам государств-подписантов, в число которых входят РФ и Китай, права на разработку минеральных ресурсов на архипелаге. Так, на протяжении десятилетий уголь на Шпицбергене добывала российская госкомпания «Арктикуголь».
На фоне роста политической напряженности правительство Норвегии заявило, что для продажи земли на Шпицбергене потребуется одобрение властей в интересах национальной безопасности. «Нынешние владельцы <…> готовы продать его [участок земли] субъектам, которые могут бросить вызов норвежскому законодательству на Шпицбергене. Это может пошатнуть стабильность в регионе и потенциально поставить под угрозу интересы Норвегии», — заявила министр торговли и промышленности страны Сесили Мирсет.
К этому участку присматривались китайские инвесторы, рассказал представитель нынешних хозяев Пер Кюллингстад. Они, по его словам, «в течение длительного времени проявляли реальный интерес к Арктике и Шпицбергену».
Однако, как пишет газета, на юго-западе архипелага отсутствует инфраструктура и располагаются охраняемые территории, где запрещены строительство и использование моторизованного транспорта, поэтому у участка нет коммерческой ценности. В 2016 году норвежское правительство заплатило 33,5 млн евро за покупку предпоследнего участка частной земли на Шпицбергене, к которому тоже присматривались инвесторы из Китая.