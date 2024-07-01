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Уилл Смит представил новый трек в огне на церемонии BET Awards

Сегодня в 15:56
Фото: Christopher Polk/Getty Images

Уилл Смит вернулся с новым треком после двухлетнего перерыва. Он исполнил на сцене церемонии награждения BET Awards свой новый трек «You Can Make It» с участием Fridayy и хора Sunday Service Канье Уэста.

Он начал свое выступление в центре горящего круга. Затем к нему присоединились Кирк Франклин, Чандлер Мур и хор воскресной службы, когда огонь сменился ливнем.

Смит завершил свое выступление обнадеживающим посланием для зрителей, сказав: «Никому не дается легкая дорога. Всем нам приходится нести крест, но в этом огне есть мудрость. И каждый отдельный момент твоей жизни — это совершенно новая возможность».

«Я не знаю, кому сейчас нужно это услышать, но что бы ни происходило в вашей жизни, я здесь, чтобы сказать вам: у вас все получится», — сказал Смит со сцены.

Трек артиста «You Can Make It» войдет в его предстоящий пятый альбом «Dance in Your Darkest Moments», который выйдет спустя почти 20 лет после его последнего альбома «Lost and Found».

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