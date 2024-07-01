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В Telegram появились платные фото и видео

Сегодня в 15:19
Фото: Rubaitul Azad/Unsplash

В Telegram добавили возможность публиковать скрытые фото и видео, открыть которые можно лишь за внутреннюю валюту звезды (Stars). Об этом завили в компании.

Количество звезд, которое делает пост доступным, определяет сам автор. Полученные звезды можно обменять на валюту Toncoin или купить на них рекламу канала.

Telegram добавлял возможность закрывать доступ к контенту за пейволлом в 2022 году, но на iOS ее почти сразу убрали, потому что Apple потребовала комиссию с таких публикаций в размере 30%.

Среди других новых обновлений Telegram — возможность сворачивать мини-приложения в небольшую панель в нижней части экрана.

К историям теперь можно добавлять геометки, а публичные истории получится искать по хештегам (как и другие посты в чатах пользователя и публичных каналах).

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