В Telegram появились платные фото и видео

В Telegram добавили возможность публиковать скрытые фото и видео, открыть которые можно лишь за внутреннюю валюту звезды (Stars). Об этом завили в компании.
Количество звезд, которое делает пост доступным, определяет сам автор. Полученные звезды можно обменять на валюту Toncoin или купить на них рекламу канала.
Telegram добавлял возможность закрывать доступ к контенту за пейволлом в 2022 году, но на iOS ее почти сразу убрали, потому что Apple потребовала комиссию с таких публикаций в размере 30%.
Среди других новых обновлений Telegram — возможность сворачивать мини-приложения в небольшую панель в нижней части экрана.
К историям теперь можно добавлять геометки, а публичные истории получится искать по хештегам (как и другие посты в чатах пользователя и публичных каналах).