ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из‑за задолженности

С сайта ФНС следует, что операции по счетам Нурмагомедова приостановили из‑за неисполнения требований об уплате задолженностей. Отрицательное сальдо составило 79,2 млн рублей.
11 июня телеграм-канал Mash сообщал о долге Нурмагомедова перед ФНС на 309,7 млн рублей, а также блокировке счетов строительной фирмы и фермерского хозяйства, принадлежащих троюродному брату спортсмена Умару, из‑за долга в размере 271 рубль. Двоюродный брат Нурмагомедова Абубакар, по данным Mash, ликвидировал два ИП и задолжал 44 копейки.
В конце июня в школе единоборств отца Нурмагомедова прошли «оперативно-розыскные мероприятия». Там тренировался боец промоушена Eagle FC Гаджимурад Кагиров, бывший одним из террористов во время нападений на Махачкалу и Дербент 23 июня.
Нурмагомедов подтвердил, что Кагиров занимался в этой школе. «Он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь, это неправда. Да, он у нас тренировался какое‑то время, и это время, даже полгода не прошло», — сказал спортсмен.