ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из‑за задолженности

Нурмагомедов подтвердил, что Кагиров занимался в этой школе. «Он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь, это неправда. Да, он у нас тренировался какое‑то время, и это время, даже полгода не прошло», — сказал спортсмен.