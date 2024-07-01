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Мужчину из Нижегородской области оштрафовали за мат и клевету в домовом чате

Сегодня в 13:25
Фото: Tingey Injury Law Firm/Unsplash

Первый кассационный суд общей юрисдикции счел мат и клевету в домовом чате поводом для штрафа. Об этом сообщает «Российская газета».

Жителя города Бор Нижегородской области обязали компенсировать моральный вред в размере 50 тыс. рублей. По данным издания, в общем чате многоквартирного дома произошла ссора между проживающими С. и супругами А., которые являлись сотрудниками товарищества собственников недвижимости (ТСН).

«В переписке С. написал оскорбительные сообщения с использованием нецензурных выражений о нецелевом расходовании супругами А. средств товарищества на собственные нужды», — отметили в Первом кассационном суде общей юрисдикции.

Результаты лингвистической экспертизы показали, что сообщения содержали «негативную информацию в форме утверждений об истцах с применением отдельных выражений, обладающих признаками нецензурной брани».

При этом ответчик не предоставил доказательств, что расходования средств ТСН были нецелевыми. В результате суды первой и апелляционной инстанции и кассационный суд встали на сторону истцов.

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