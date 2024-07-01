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Дональд Гловер в трейлере своего фильма «Бандо Стоун и новый мир»

Сегодня в 12:47
Фото: Donald Glover/YouTube

Вышел трейлер грядущего фильма «Бандо Стоун и новый мир». Его премьера состоится в 2024 году, точная дата не называется.

В ролике известный музыкант Бандо Стоун (Дональд Гловер) бродит по миру, лишенному людей, пока не натыкается на женщину (Джессика Аллен) и ее ребенка.

Вместе они пробираются через антиутопический постапокалиптический мир, наполненный гигантскими кальмарами и пугающими птицами, похожими на эму.

Режиссером фильма выступил сам Гловер. Он также написал к нему музыку. Сценарий фильма написала Эви Уайлдер, а продюсером — творческая студия Гловера Gilga.

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