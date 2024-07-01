Baza: Канье Уэст может выступить в Москве 6 сентября

Канье Уэст может выступить в Москве 6 сентября, сообщает Baza со ссылкой на источники. Рэпер приезжал ради осмотра места проведения концерта.
Телеграм-канал утверждает, что главной целью визита Йе (настоящее имя артиста) в Москву стал якобы выбор концертной площадки, который совпал с юбилеем главного дизайнера бренда Yeezy Гоши Рубчинского. По данным источников Baza, выбор пал на вместительные «Лужники» и современную «ВТБ Арену».
После перекуса в ГУМе, который, как сообщала «Москва 24», обошелся в 72 тыс. рублей, Уэст и Рубчинский отправились в «Лужники» и на «ВТБ Арену», пишет Baza. Организацией шоу занимается компания «Арт лайф», и ее больше привлекают «Лужники» из‑за возможности продать побольше билетов, а рэпера — «ВТБ Арена» из‑за лучшей акустики, рассказали источники канала.
Решение по выбору места проведения концерта планируется принять в течение двух недель, чтобы успеть собрать все необходимые документы, сообщает Baza.
В начале мая в сети появлялась информация, что Уэст может выступить в РФ этим летом, — об этом сообщил Mash со ссылкой на организаторов концерта в «Лужниках». Однако это не подтвердилось, хотя переговоры, по словам Ратникова, велись.
Утром 1 июля стало известно, что Уэст якобы улетел из Москвы. Днем ранее в сети появлялись видео с человеком, похожим на Йе в сопровождении Рубчинского, но отчетливо лица предполагаемого рэпера видно не было.