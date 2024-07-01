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В Греции ввели шестидневную рабочую неделю

Сегодня в 10:52
Фото: Dylan Gillis/Unsplash

С 1 июля в Греции ввели возможность работать шесть дней в неделю с выплатой компенсации. Об этом сообщает Business Insider.

«Изменения направлены на решение проблемы производительности труда, вызванной безработицей и сокращением численности населения, из‑за чего многие работники вынуждены трудиться сверх положенного времени без дополнительной компенсации», — пишет издание.

Изменения коснулись работников отдельных частных отраслей, включая розничную торговлю, сельское хозяйство и некоторые сферы услуг. Они также распространяются на предприятия, предоставляющие круглосуточные услуги.

Теперь сотрудникам будут платить на 40% больше за дополнительные часы работы. При этом многие работники по закону не смогут отказаться от шестидневки.

Еще работникам разрешили добровольно иметь вторую работу у другого работодателя продолжительностью пять часов в день наряду с работой на полную ставку продолжительностью восемь часов.

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