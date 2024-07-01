CNN: семья Байдена посоветовала ему остаться в президентской гонке США

Речь идет о жене Байдена Джилл, сыне Хантере и внуках. Они обсуждали дебаты с Трампом и политическое будущее, а также сказали ему, что он все еще может показать американцам свою способность прослужить еще четыре года, пишет The New York Times. Как сообщается, его семья понимает, насколько плохо выступил политик, но продолжает считать, что он лучший кандидат на победу.