CNN: семья Байдена посоветовала ему остаться в президентской гонке США

Семья Джо Байдена попросила его остаться в гонке за должность президента США после дебатов с Дональдом Трампом. Американский президент собрался с близкими в резиденции в Кэмп-Дэвиде 30 июня, сообщает CNN со ссылкой на советников президента.
Речь идет о жене Байдена Джилл, сыне Хантере и внуках. Они обсуждали дебаты с Трампом и политическое будущее, а также сказали ему, что он все еще может показать американцам свою способность прослужить еще четыре года, пишет The New York Times. Как сообщается, его семья понимает, насколько плохо выступил политик, но продолжает считать, что он лучший кандидат на победу.
Главными противниками неучастия Байдена в выборах стали жена Джилл и сын Хантер, которого признали виновным во лжи об употреблении наркотиков при покупке огнестрельного оружия. Родственники винят советников президента в плохой подготовке к дебатам.
«Моей единственной просьбой было убедиться, что он отдохнул перед дебатами, но он был измотан. Он был нездоров. Отправить его туда, чтобы он выглядел больным и измученным, было очень плохим решением», — сказал источник Reuters, общавшийся с главными помощниками Байдена.
Согласно опросу телекомпании CBS, после дебатов 46% сторонников демократов посчитали, что Байдену не следует баллотироваться на пост президента, вместо 36% в феврале. Тем временем ведущие представители демократов исключают возможность замены Байдена на фоне призывов выйти из гонки.
29 июня редакционная коллегия The New York Times первой из крупных СМИ призвала Байдена выйти из президентской гонки после дебатов с Трампом и посоветовала демократам выдвинуть другого кандидата. Журналисты признали, что Байден стал бы их «однозначным выбором», но действующий президент «уже не тот человек, каким был четыре года назад». По их мнению, на дебатах Байден выглядел «как тень великого государственного служащего».