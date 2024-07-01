Немецкий шпиц продолжает возглавлять рейтинг популярных пород собак в России

Немецкий шпиц уже восьмой год подряд остается самой популярной породой собак. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.
«В нашем ежегодном рейтинге, который мы составляем на основании единой родословной книги РКФ, эта порода на данный момент — несменный лидер», — сказал он.
Кинолог отметил, что все чаще жители больших городов заводят небольших собак-компаньонов. «Если раньше было популярно заводить крупных рабочих собак, например, в 1990-е на улицах чаще можно было встретить ротвейлеров и кавказских овчарок, а не маленьких компаньонов вроде немецкого шпица или чихуахуа, то сейчас образ жизни современного человека, который живет в мегаполисе, диктует выбор других пород», — добавил Голубев.
По его словам, все дело в том, что небольшие породы собак легко уживаются в городской среде, их легко брать с собой в путешествия, в магазин и другие многочисленные дог-френдли-места.
«Для современного городского человека собака — это не помощник, который пасет стада или охраняет дом, а друг и член семьи. При этом компаньоны отличаются своим дружелюбным характером, легким нравом и жизнерадостностью», — отметил Голубев.