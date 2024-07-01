Немецкий шпиц продолжает возглавлять рейтинг популярных пород собак в России

Кинолог отметил, что все чаще жители больших городов заводят небольших собак-компаньонов. «Если раньше было популярно заводить крупных рабочих собак, например, в 1990-е на улицах чаще можно было встретить ротвейлеров и кавказских овчарок, а не маленьких компаньонов вроде немецкого шпица или чихуахуа, то сейчас образ жизни современного человека, который живет в мегаполисе, диктует выбор других пород», — добавил Голубев.