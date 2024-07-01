IKEA перемещает ярко-желтую телефонную будку между городами в Австралии, чтобы привлечь жителей региональных центров к покупкам в отсутствие физического магазина. Об этом сообщается в блоге компании.
25 июня будка появилась в пригороде Маручидора, 27 июня — в Ньюкасле, а 2 июля ее привезут в Джилонг. Внутри будки установлен планшет, соединяющий с центром обслуживания клиентов IKEA, оттуда можно сделать онлайн-заказ или записаться на индивидуальное проектирование кухни.
«Мы знаем, что клиенты любят уникальный опыт посещения физического магазина IKEA, но мы также знаем, что нашим клиентам, особенно живущим в региональном городе или поселке по всей Австралии, часто нецелесообразно посещать нас лично. <…> Многие из наших клиентов не знают об удаленном шопинге, поэтому телефонная будка — отличный способ повысить осведомленность», — сказал менеджер по продажам IKEA в Австралии Гари Кокс.
IKEA стремится перевести 10% от объема продаж в онлайн. Доставка покупок до дома стоит от 29 долларов.