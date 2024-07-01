«Мы знаем, что клиенты любят уникальный опыт посещения физического магазина IKEA, но мы также знаем, что нашим клиентам, особенно живущим в региональном городе или поселке по всей Австралии, часто нецелесообразно посещать нас лично. <…> Многие из наших клиентов не знают об удаленном шопинге, поэтому телефонная будка — отличный способ повысить осведомленность», — сказал менеджер по продажам IKEA в Австралии Гари Кокс.