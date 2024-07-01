СМИ: Канье Уэст улетел из Москвы. Накануне вместо рэпера фанаты фотографировались с его двойником

1 июля предполагаемый Канье Уэст вылетел из Москвы в Берлин с пересадкой в Стамбуле, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник. Фанатам так и не удалось сфотографироваться с американским рэпером.
Телеканал опубликовал снимок посадочного талона на рейс Москва — Стамбул. В графе фамилия указано настоящее имя рэпера Йе (Ye), а в графе имя — FNU (First Name Unknown — имя неизвестно).
По данным Mash, Уэст улетел из аэропорта Внуково. Он зашел в здание через ВИП-терминал в сопровождении Гоши Рубчинского, на чей юбилей и прилетал.
На видео, опубликованных каналом, лицо Уэста скрыто белой тканью. Mash пишет, что рэпер с Рубчинским приехали в аэропорт на двух «мерседесах» после восьмичасовой прогулки на яхте «Новая звезда».
Накануне вечером к отелю Four Season, где, как утверждается, остановился Уэст, на такси приехал мужчина, внешне похожий на него. Фанаты решили, что это и есть звезда, принялись скандировать его имя и перелезли через ограждения, чтобы сфотографироваться.
30 июня сообщалось, что Уэст прилетел в Москву на 40-летний юбилей дизайнера бренда Yeezy Рубчинского в ресторане «Белуга». В течение дня появлялись низкокачественные видео с предполагаемым рэпером на улицах города и сообщения о его местонахождении. В сети строили предположения, что артист может дать концерт в «Лужниках», но эту информацию быстро опровергли.