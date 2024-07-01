СМИ: Канье Уэст улетел из Москвы. Накануне вместо рэпера фанаты фотографировались с его двойником

30 июня сообщалось, что Уэст прилетел в Москву на 40-летний юбилей дизайнера бренда Yeezy Рубчинского в ресторане «Белуга». В течение дня появлялись низкокачественные видео с предполагаемым рэпером на улицах города и сообщения о его местонахождении. В сети строили предположения, что артист может дать концерт в «Лужниках», но эту информацию быстро опровергли.