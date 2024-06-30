Американец получил почти 2 млн долларов от BMW за потерю части пальца при закрытии двери

«Врач пришел, осмотрел палец и сказал: „Мне жаль“. Он сказал, что не может [его спасти]. Из‑за того, как он был разорван, его нельзя было спасти», — рассказывал пострадавший. Боатенгу пришлось распрощаться с еженедельными играми в теннис, освоить новые способы использования столовых приборов и навык письма, а также держать свою изуродованную руку в кармане от стыда и смущения.