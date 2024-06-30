Американец получил почти 2 млн долларов от BMW за потерю части пальца при закрытии двери

Присяжные присудили жителю Лонг-Айленда Годвину Боатенгу компенсацию в размере 1,9 млн долларов за травму, полученную при закрытии двери автомобиля. Мужчина лишился части большого пальца из‑за технологии мягкого закрывания двери («soft close»), передает The New York Post.
Инцидент произошел в 2016 году. Автоматическое закрытие дверей у автомобиля BMW X5 за 70 тыс. долларов лишил Боатенга части большого пальца на правой руке. Хирургам не удалось восстановить конечность.
«Врач пришел, осмотрел палец и сказал: „Мне жаль“. Он сказал, что не может [его спасти]. Из‑за того, как он был разорван, его нельзя было спасти», — рассказывал пострадавший. Боатенгу пришлось распрощаться с еженедельными играми в теннис, освоить новые способы использования столовых приборов и навык письма, а также держать свою изуродованную руку в кармане от стыда и смущения.
Адвокат Боатенга обвинил BMW во лжи, когда та утверждала, что только пара человек пострадала от этого механизма закрытия дверей. В ходе расследования компания признала, во всем мире было зарегистрировано как минимум 44 травмы по той же причине.
Боатенг, который до сих пор ездит на своем BMW X5, считает, что это хороший автомобиль, если не брать в расчет его двери, сказал своему адвокату. Истец поражен, насколько упорно компания боролась с ним в суде. В конечном итоге она заплатила больше, чем пришлось бы в случае урегулирования конфликта, но пострадавший доволен результатом разбирательств и размером компенсации.
BMW уверяла, что Боатенгу частично несет ответственность за свою травму, но присяжные всю вину возложили на компанию. «Вы не правдивы, вы не откровенны и не защищаете своих собственных потребителей», — заявил адвокат потерпевшего.