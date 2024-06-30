Сборная Грузии проиграла испанцам и вылетела с Евро-2024

Сборная Грузии покидает Чемпионат Европы по футболу 2024 года. В 1/8 финала она проиграла команде Испании со счетом 4:1.
Грузинам удалось открыть счет в первом тайме, когда на 18 минуте защитник испанцев Ле Норманн отправил мяч в собственные ворота. Тем не менее, спустя 20 минут Родри сравнял счет ударом из‑за пределов штрафной.
Уже во второй половине испанцы забили три безответных мяча, отличились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Ольмо.
В другом матче вечера Словакия была близка к победе над англичанами. Игра могла закончиться со счетом 0:1, но Джуд Беллингем на последней, 94 минуте сравнял счет ударом через себя. В первом добавочном тайме Харри Кейн вывел британскую сборную вперед — встреча кончилась с 2:1 на табло
Во вторник грузинская команда впервые в истории пробилась в плей-офф Чемпионата Европы по футболу. В последнем матче группового тура она обыграла команду Португалии со счетом 2-0. Это была первая и пока единственная победа грузин в истории финальной части турнира.