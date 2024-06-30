Сборная Грузии проиграла испанцам и вылетела с Евро-2024

В другом матче вечера Словакия была близка к победе над англичанами. Игра могла закончиться со счетом 0:1, но Джуд Беллингем на последней, 94 минуте сравнял счет ударом через себя. В первом добавочном тайме Харри Кейн вывел британскую сборную вперед — встреча кончилась с 2:1 на табло